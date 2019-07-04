СК завел дело после избиения в Москве ликвидатора аварии в Чернобыле

Следственный комитет завел уголовное дело из-за избиения инвалида первой группы в московском метро, сообщается на сайте московского главка СК. Проверку начали из-за публикаций СМИ о нападении на ликвидатора Чернобыльской АЭС.

Дело завели по ст. 116 УК РФ (побои). Из полиции его передали в Главное следственное управление СК по Москве.

Как рассказала РЕН ТВ дочь пострадавшего, мужчина возвращался домой из НИИ им. Склифосовского, где он наблюдается в связи с трансплантацией печени, которая потребовалась из-за облучения.

В час пик в метро пострадавший выходил из вагона и дотронулся до девушки, чтобы сообщить, что хочет пройти (по словам дочери, у него есть нарушения речи). Молодой человек, который был с ней, подумал, что мужчина домогается девушки, догнал его и избил. По словам дочери, он также нанес удары в печень, хотя мужчина сообщил, что он инвалид.

Она добавила, что когда появилась полиция, нападавший сообщил, что ему 17 лет. Правоохранительные органы задержали его.