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Ростелеком ₽80 (+26,18%) прогноз ВТБ Капитал к 15.05.20
Доллар/Рубль ₽67 (+5,81%) прогноз Альфа-Банк к 31.12.19
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В России выявили набравших кредитов в МФО на 100 млн руб. мошенников

В России с начала 2019 года группа мошенников, хорошо знакомых с принципами работы рисковых систем микрофинансовых организаций (МФО), взяла кредиты на общую сумму в более чем 100 млн руб. Об этом говорится в сообщении микрофинансовой компании «СМСФинанс», поступившем в РБК.

Гендиректор компании Иван Меринов пояснил, что специалисты «СМСФинанс» ранее зафиксировали попытки онлайн-мошенничества (фрод) с помощью антифрод-системы и, проанализировав действия злоумышленников и определив карты для вывода денег, ввели новые правила защиты от атак.

Позднее специалисты обнаружили, что мошенники догадались об измененной системе защиты и сменили схему, начав выводить деньги на электронные кошельки, а не карты. При этом они действовали через сайт, мобильное приложение и использовали технологии, позволяющие имитировать использование смартфона.

Специалистам микрофинансовой компании удалось установить несколько тысяч кошельков мошенников для получения займов и определить, что группа состояла из 5–7 человек, находившихся в Лондоне, Москве, Санкт-Петербурге и Новосибирске.

По версии «СМСФинанс», базу необходимых для займа сведений мошенники взяли у небольшого банка и позднее передали ее другому банку, где данные были внесены с новыми номерами. Так, они смогли получить тысячи аккаунтов для своих незаконных операций.

Ранее Минфин поддержал идею об уголовном наказании для нелегальных кредиторов. В первую очередь оно может коснуться компаний, работающих в сфере МФО.

Теги: мошенники, Кредиты, МФО, новости РБК
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