Счетная палата обнаружила у вещателя платежи за бесплатное радио

Крупнейшая в России система проводного вещания, Московская городская радиотрансляционная сеть, которая с 2013 года носит название федерального государственного унитарного предприятия (ФГУП) «Российские сети вещания и оповещения», взимает с граждан плату за трансляцию «Радио России» и «Маяка». К таким выводам по итогам проверки организации пришла Счетная палата. Соответствующий отчет аудиторов опубликован на ее сайте.

Речь идет об оплате радиоточек. Государство эти тарифы не регулирует, их «Российские сети вещания и оповещения» устанавливают самостоятельно.

Плату со своих клиентов ФГУП, по информации Счетной палаты, решила взимать в том числе за радиоканалы, которые в соответствии с указом президента от 2009 года должны быть для населения бесплатными. В этот список, помимо «Маяка» и «Радио России», тогда также попала радиостанция «Вести ФМ».

В Россвязи, которому подконтрольно ФГУП, с замечаниями аудиторов уже согласились и пообещали «их учесть», рассказали в пресс-службе Счетной палаты. На сегодняшний день, указали в ведомстве, радиотрансляционная сеть является монополистом проводного вещания в городах федерального значения. В частности, услугами этого предприятия «пользуется каждый третий житель Москвы», в два раза больше клиентов у организации в Санкт-Петербурге, также услугами ФГУП пользуются около 7% населения Севастополя.

Согласно материалам на сайте «Российских сетей вещания и оповещения», тарифы на проводное радиовещание в Москве и Московской области за пользование радиоточкой в месяц составляют 112 руб., в Петербурге — 90 руб.