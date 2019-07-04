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Ростелеком ₽80 (+26,38%) прогноз ВТБ Капитал к 15.05.20
МТС ₽324 (+14,51%) прогноз Фридом Финанс к 31.12.19
Доллар/Рубль ₽67 (+5,81%) прогноз Альфа-Банк к 31.12.19
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Счетная палата обнаружила у вещателя платежи за бесплатное радио

Крупнейшая в России система проводного вещания, Московская городская радиотрансляционная сеть, которая с 2013 года носит название федерального государственного унитарного предприятия (ФГУП) «Российские сети вещания и оповещения», взимает с граждан плату за трансляцию «Радио России» и «Маяка». К таким выводам по итогам проверки организации пришла Счетная палата. Соответствующий отчет аудиторов опубликован на ее сайте.

Речь идет об оплате радиоточек. Государство эти тарифы не регулирует, их «Российские сети вещания и оповещения» устанавливают самостоятельно.

Плату со своих клиентов ФГУП, по информации Счетной палаты, решила взимать в том числе за радиоканалы, которые в соответствии с указом президента от 2009 года должны быть для населения бесплатными. В этот список, помимо «Маяка» и «Радио России», тогда также попала радиостанция «Вести ФМ».

В Россвязи, которому подконтрольно ФГУП, с замечаниями аудиторов уже согласились и пообещали «их учесть», рассказали в пресс-службе Счетной палаты. На сегодняшний день, указали в ведомстве, радиотрансляционная сеть является монополистом проводного вещания в городах федерального значения. В частности, услугами этого предприятия «пользуется каждый третий житель Москвы», в два раза больше клиентов у организации в Санкт-Петербурге, также услугами ФГУП пользуются около 7% населения Севастополя.

Согласно материалам на сайте «Российских сетей вещания и оповещения», тарифы на проводное радиовещание в Москве и Московской области за пользование радиоточкой в месяц составляют 112 руб., в Петербурге — 90 руб.

Теги: радио, Счетная палата
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