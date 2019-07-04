Иванов назвал «чушью» обвинения СССР и Сталина в начале Второй мировой

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Экономика инновацийPink
...
USD Бирж. 63,46 +0,14 EUR Бирж. 71,60 +0,21 Brent 63,69 +1,11% USD Нал. 63,82 63,00 EUR Нал. 72,04 71,14 USD ЦБ 63,50 +0,27 EUR ЦБ 71,60 +0,20 EUR/USD 1,1285 +0,0007 BTC/USD Бирж. 11 645,00 -339,00 IMOEX 2 826,18 +0,08% RTSI 1 403,07 +0,11% DJIA 26 966,00 +0,67% Nasdaq 8 170,23 +0,75%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Экономика инноваций
Здоровье
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Broadcom Limited $350 (+23,01%) прогноз JP Morgan к 12.06.20
Ростелеком ₽80 (+26,38%) прогноз ВТБ Капитал к 15.05.20
МТС ₽324 (+14,51%) прогноз Фридом Финанс к 31.12.19
Доллар/Рубль ₽67 (+5,81%) прогноз Альфа-Банк к 31.12.19
Индекс МосБиржи ₽2 750 (-1,84%) прогноз Финам к 31.12.19
Broadcom Limited $350 (+23,01%) прогноз JP Morgan к 12.06.20
Ростелеком ₽80 (+26,38%) прогноз ВТБ Капитал к 15.05.20
МТС ₽324 (+14,51%) прогноз Фридом Финанс к 31.12.19
Доллар/Рубль ₽67 (+5,81%) прогноз Альфа-Банк к 31.12.19
Индекс МосБиржи ₽2 750 (-1,84%) прогноз Финам к 31.12.19
Лента новостей
Курс доллара на 4 июля
USD ЦБ: 63,5 (+0,27) Quote, 03 июл, 13:16
Курс евро на 4 июля
EUR ЦБ: 71,6 (+0,2) Quote, 03 июл, 13:16
Не играйте в догонялки: правила запуска стартапов Pro, 14:19 В Минфине поддержали идею об уголовном наказании для черных кредиторов Финансы, 14:17 Агент Боккетти опроверг переход игрока из «Спартака» в итальянский клуб Спорт, 14:15 Руин-пабы, винтаж, стрит-арт: куда сходить и чем заняться в Будапеште РБК и ОТП Банк, 14:09 Полиция начала проверку во Внуково после избиения сотрудника авиакомпании Общество, 14:09 Тони Старк против Питера Паркера: самые кассовые герои комиксов Стиль, 14:07 Visa в цифровой мир: зачем нужны криптовалютные карты Крипто, 13:46 СМИ узнали об отказе футболиста «Зенита» перейти в «Сочи» из-за зарплаты Спорт, 13:44 Иванов назвал «чушью» обвинения СССР и Сталина в начале Второй мировой Общество, 13:43 Что делать в Москве летом: 6 идей Стиль, 13:40 Рыбный бизнес: хочешь сделать хорошо — сделай сам РБК и ВТБ, 13:39 В Италии откроется бюро по поддержке российских экспортеров​ Пресс-релиз, 13:21 Главу банка «Восточный» отправили в отставку Финансы, 13:21 Brand Finance назвала самые дорогие российские бренды 2019 года Бизнес, 13:21
Общество ,  
0 
Иванов назвал «чушью» обвинения СССР и Сталина в начале Второй мировой

Обвинения, которые выдвигаются в адрес Советского Союза, фактически направлены против России, так как она правопреемница СССР. Так заявил председатель попечительского совета Российского военно-исторического общества, специальный представитель президента по вопросам природоохранной деятельности Сергей Иванов на конференции, посвященной 80-летию начала Второй мировой войны, передает корреспондент РБК.

На пресс-конференции Иванов коснулся вопроса о том, кто стал инициатором Второй мировой войны. Он назвал чушью обвинения в адрес СССР и Иосифа Сталина в развязывании глобального конфликта и сказал что она «сознательно вдалбливается». «Многие говорят, что нужно покаяться и платить, но это, конечно, полная чушь и наглость», — сказал спецпредставитель президента.

Иванов также отметил, что советский договор не был сговором двух диктаторов (в 1939 году СССР и Германия заключили договор о ненападении — пакт Молотова-Риббентропа) и такое мнение — «попытка переложить с больной головы на здоровую». По его словам, если бы советские войска не заняли Польшу в 1939 году, Вермахт оказался бы у старой польско-российской границы.

Иванов добавил, что обличать Советский Союз «становится очень модным, потому что за этим следуют призывы, что российский народ должен признать свою вину, ну и в конечном счете даже — некоторые страны говорят — возместить нанесенный материальный ущерб». Он назвал подобные требования чушью и наглостью, на которые нельзя закрывать глаза.

«Я не считаю себя ясновидящим и провидцем, но не боюсь ошибиться, предсказывая, что по мере приближения к 1 сентября (дата начала Второй мировой войны. — РБК) будет очень много публикаций, фальсификаций и фейков в отношении того, что в развязывании Второй мировой войны виноват Советский Союз», — сказал Иванов.

Общество
Песков предпочел «абстрагироваться» от дискуссии про памятник Сталину

Теги: Вторая мировая война, Сергей Иванов, годовщина, СССР
Материалы по теме
Путин пригласил Меркель и Си Цзиньпина на празднование 75-летия Победы
Политика
Трамп пообещал серьезно рассмотреть приглашение Путина на 75-летие Победы
Политика
Путин пригласил Макрона в Россию на празднование 75-летия Победы
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter