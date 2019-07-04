Иванов назвал «чушью» обвинения СССР и Сталина в начале Второй мировой

Обвинения, которые выдвигаются в адрес Советского Союза, фактически направлены против России, так как она правопреемница СССР. Так заявил председатель попечительского совета Российского военно-исторического общества, специальный представитель президента по вопросам природоохранной деятельности Сергей Иванов на конференции, посвященной 80-летию начала Второй мировой войны, передает корреспондент РБК.

На пресс-конференции Иванов коснулся вопроса о том, кто стал инициатором Второй мировой войны. Он назвал чушью обвинения в адрес СССР и Иосифа Сталина в развязывании глобального конфликта и сказал что она «сознательно вдалбливается». «Многие говорят, что нужно покаяться и платить, но это, конечно, полная чушь и наглость», — сказал спецпредставитель президента.

Иванов также отметил, что советский договор не был сговором двух диктаторов (в 1939 году СССР и Германия заключили договор о ненападении — пакт Молотова-Риббентропа) и такое мнение — «попытка переложить с больной головы на здоровую». По его словам, если бы советские войска не заняли Польшу в 1939 году, Вермахт оказался бы у старой польско-российской границы.

Иванов добавил, что обличать Советский Союз «становится очень модным, потому что за этим следуют призывы, что российский народ должен признать свою вину, ну и в конечном счете даже — некоторые страны говорят — возместить нанесенный материальный ущерб». Он назвал подобные требования чушью и наглостью, на которые нельзя закрывать глаза.

«Я не считаю себя ясновидящим и провидцем, но не боюсь ошибиться, предсказывая, что по мере приближения к 1 сентября (дата начала Второй мировой войны. — РБК) будет очень много публикаций, фальсификаций и фейков в отношении того, что в развязывании Второй мировой войны виноват Советский Союз», — сказал Иванов.