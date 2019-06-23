Общество , 11:16
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В результате ДТП с автобусом в Приморье погиб человек
В приморском Партизанске в результате столкновения пассажирского автобуса и легкового автомобиля погиб человек, сообщает УМВД по региону.
По данным ведомства, водитель Toyota Vista, выехавший на полосу встречного движения для обгона, допустил лобовое столкновение с автобусом. В результате он погиб, пострадали два пассажира легкового автомобиля и шесть пассажиров автобуса.
В мае в Приморском крае опрокинулся пассажирский автобус, следовавший из поселка Валентин во Владивосток. В результате пассажиры получили порезы и травмы, у одной женщины диагностировали перелом бедра.