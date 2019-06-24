В Туве из-за опрокидывания лодки на озере погибли два человека

В Туве из-за опрокидывания лодки на озере погибли два человека

Полиция начала служебную проверку после гибели одного из сотрудников межмуниципального отдела МВД России «Кызылский», утонувшего на озере Азас в Туве. Об этом сообщается на сайте регионального МВД.

По предварительным данным, днем 23 июня на озере опрокинулась моторная лодка, в которой находились двое мужчин. Один из них был сотрудником отдела «Кызылский», он занимался охраной порядка на озере.

Сейчас устанавливаются обстоятельства случившегося. Семье погибшего сотрудника намерены оказать помощь в МВД.