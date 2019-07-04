В Ливане при взрыве на заправке погибли пять человек

В Ливане при взрыве на заправке погибли пять человек

В результате взрыва на АЗС в городе Бахун, который расположен на севере Ливана, погибли пять человек, еще 10 получили ранения различной степени тяжести. Об этом сообщает Xinhua со ссылкой на местного чиновника.

По его словам, взрыв уничтожил двухэтажное здание, на первом этаже которого находилась заправка. Несколько человек, как отметил представитель власти, находятся в критическом состоянии.

Свидетели рассказали, что взрывная волна серьезно повредила здания и магазины, расположенные недалеко от АЗС.

Пожарным удалось потушить возникший после взрыва пожар. Сейчас ведется ликвидация последствий ЧП.