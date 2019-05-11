В Чечне на автозаправке взорвалась цистерна с пропаном

В Чечне на автозаправке взорвалась цистерна с пропаном

В Чечне на автозаправке на окраине села Ножай-Юрт взорвалась цистерна, говорится в поступившем в РБК сообщении ГУ МЧС по региону.

Инцидент произошел вечером в пятницу, 10 мая. В МЧС поступило сообщение о возгорании заправки. Прибывшие на месте пожарные обнаружили две горящие цистерны с пропаном — установлено, что до их появления на одной из них произошел взрыв.

Тушение возгорания продолжается c привлечением 27 человек и шести единиц техник, его причины не называются. По предварительным данным, погибших и пострадавших нет.

В начале апреля взрыв остаточного газа произошел на АЗС в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга. Сообщалось об отсутствии пострадавших, однако два автомобиля были повреждены.

