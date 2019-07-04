Минздрав предложил проверять водителей на психоактивные вещества

Министерство здравоохранения России выступило с предложением ввести тестирование автолюбителей на употребление психоактивных веществ. Это следует из проекта, который опубликован на федеральном портале проектов нормативно-правовых актов.

Ведомство отметило, что тестирование необходимо при прохождении медицинской комиссии перед получением водительского удостоверения и при прохождении медицинского освидетельствования.

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