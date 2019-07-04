В Нью-Джерси 12 человек пострадали при падении мусоровоза с эстакады

В Нью-Джерси 12 человек пострадали при падении мусоровоза с эстакады

В результате падения мусоровоза с эстакады в городе Юнион-Сити, штат Нью-Джерси, пострадали 12 человек. Об этом сообщает CBS.

Все пострадавшие были доставлены в медицинские учреждения. Их жизням ничего не угрожает.

По данным телеканала, мусоровоз перед падением с эстакады потерял управление и столкнулся с тремя автомобилями. По словам очевидцев, водитель мусоровоза значительно превысил скорость из-за чего потерял управление над транспортным средством.

В результате ДТП было перекрыто движение в туннеле Линкольна, который расположен под рекой Гудзон и соединяет Нью-Джерси со штатом Нью-Йорк. Кроме того, был временно закрыт автобусный терминал, расположенный в Нью-Йорке около въезда в туннель.