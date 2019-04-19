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BRENT $74 (+3,06%) прогноз Bank of America - Merrill Lynch к 30.06.19
CVS Health $92 (+75,87%) прогноз Morgan Stanley к 21.02.20 Купить
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В Токио мусоровоз сбил прохожих после столкновения с легковой машиной

В Токио мусоровоз столкнулся с легковым автомобилем и сбил прохожих, пострадали десять человек, пишет Mainichi Shimbun со ссылкой на полицию.

Инцидент произошел возле железнодорожной станции Хигаси-Икэбукуро в районе Тосима. В результате столкновения грузовик перевернулся, и, по данным издания, сбил несколько человек.

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В Японии более 80 человек пострадали при столкновении катера с китом

В феврале на севере Китая по меньшей мере 20 человек погибли и 30 пострадали в аварии с участием грузовика. Водитель автомобиля, перевозившего рабочих к шахтам, потерял управление из-за неисправности тормозов.

Теги: ДТП, Япония, мусоровоз
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