В Токио мусоровоз сбил прохожих после столкновения с легковой машиной

В Токио мусоровоз сбил прохожих после столкновения с легковой машиной

В Токио мусоровоз столкнулся с легковым автомобилем и сбил прохожих, пострадали десять человек, пишет Mainichi Shimbun со ссылкой на полицию.

Инцидент произошел возле железнодорожной станции Хигаси-Икэбукуро в районе Тосима. В результате столкновения грузовик перевернулся, и, по данным издания, сбил несколько человек.

В феврале на севере Китая по меньшей мере 20 человек погибли и 30 пострадали в аварии с участием грузовика. Водитель автомобиля, перевозившего рабочих к шахтам, потерял управление из-за неисправности тормозов.