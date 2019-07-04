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Суд арестовал трех полицейских московского ОМВД «Митино» по делу о взятке

Пресненский суд Москвы арестовал троих подозреваемых в получении взятки сотрудников московского ОМВД «Митино». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря суда.

Подозреваемых арестовали до 2 сентября, срок следствия по делу установлен до этой же даты. Среди арестованных начальник следственного управления отдела Евгений Щеглов, оперуполномоченный уголовного розыска МВД России по району Митино Павел Ильин и следователь СО ОМВД России по району Митино Максим Родионов.

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Также суд арестовал проходящих по этому делу предпринимателя Балагулу Дадашова и адвоката Дениса Филатова. Всем фигурантам вменяется ч. 6 ст. 290 УК РФ (взятка в особо крупном размере).

В пресс-службе управления столичной полиции сообщили ТАСС, что все трое полицейских, подозреваемых в получении взятки, будут уволены со службы по отрицательным мотивам. «Ряд их руководителей будут привлечены к строгой дисциплинарной ответственности», — добавил собеседник агентства.

Теги: Пресненский суд Москвы, арест, полицейские, взятка
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