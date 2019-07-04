Посольство возмутилось призывом Британии допустить наблюдателей в Крым

Российские дипломаты выразили недоумение по поводу требования британских властей обеспечить международным наблюдателям в области прав человека доступ в Крым. Заявление посольства России в Великобритании опубликовано на его сайте.
«Указанный призыв Форин Офиса вызывает недоумение», — говорится в сообщении.
Российские дипломаты, как отмечается в заявлении, усмотрели в призыве Лондона очередную попытку недобросовестно использовать проблематику прав человека.
В дипмиссии отметили, что Крым «открыт для посещения любыми иностранными и международными делегациями, как и вообще любыми иностранными гостями».