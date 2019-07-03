В Саратовской области лодка с пятью пассажирами перевернулась на Волге

В Саратовской области лодка с пятью пассажирами перевернулась на Волге

Недалеко от села Золотое в Саратовской области перевернулась шедшая по Волге лодка с пятью пассажирами на борту. Трех человек удалось спасти, сообщает пресс-служба регионального главка МЧС.

В ведомстве отметили, что инцидент произошел в 18:15 по местному времени (17:15 мск). «Обстоятельства происшествия устанавливается», — говорится в сообщении.

В пресс-службе ГУ МЧС по Саратовской области сообщили ТАСС, что в результате произошедшего один из находившихся на борту погиб. В настоящее время ведутся поиски пятого пассажира лодки.

«На Волге у села Золотое перевернулась лодка «Гулянка» <...> Тело женщины 1963 года рождения извлечено из воды, поиски мужчины продолжаются», — заявили в МЧС.