Путин наградил Рошаля орденом Александра Невского

Владимир Путин наградил президента московского НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонида Рошаля орденом Александра Невского. Соответствующий указ главы государства опубликован на портале правовой информации.

«За большой вклад в развитие здравоохранения и многолетнюю добросовестную службу наградить орденом Александра Невского Рошаля Леонида Михайловича», — говорится в документе.

На сайте НИИ отмечается, что Рошаль — автор более 250 научных работ и семи книг. Он также является членом Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека, экспертом Всемирной организации здравоохранения и президентом Международного благотворительного общественного фонда помощи детям при катастрофах и войнах.

Помимо него ордена Александра Невского удостоился помощник министра здравоохранения Вячеслав Пилипенко за успехи в работе и активную общественную деятельность.