Геннадий Зюганов к юбилею получит одну из высших государственных наград

Лидер КПРФ к 75-летию будет награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени, рассказали РБК источники, близкие к руководству КПРФ

Владимир Путин и Геннадий Зюганов (Фото: Алексей Дружинин / ТАСС)

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов будет награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени. Об этом РБК рассказали два собеседника, близкие к руководству КПРФ.

26 июня Геннадию Зюганову исполнится 75 лет.

Орден «За заслуги перед Отечеством» вручается за особо выдающиеся достижения, связанные с работой на благо российской государственности и социально-экономического развития страны, научно-исследовательской деятельностью, развитием культуры и искусства, укреплением мира, дружбы и сотрудничества между народами и т.д. У ордена четыре степени, высшей является первая.

Владимир Путин уже подписал указ о награждении лидера Компартии, сказал один из собеседников РБК. Официально о награждении может быть объявлено в день юбилея, добавил он.

Сам Зюганов сказал РБК, что ему ничего не известно о награде. «От меня все скрывают», — посетовал он.