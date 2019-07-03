Путин назначил нового прокурора Московской области

Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении на должность прокурора Московской области Сергея Забатурина. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

«Назначить на пятилетний срок Забатурина Сергея Владимировича прокурором Московской области, освободив его от занимаемой должности», — говорится в указе.

С июля 2017 года Забатурин занимал пост московского межрегионального транспортного прокурора. В апреле 2019 года Мособлдума одобрила его кандидатуру для назначения на должность прокурора Подмосковья.

До середины марта прокурором Подмосковья был Алексей Захаров, ныне занимающий пост заместителя генпрокурора России. С 13 марта обязанности прокурора Подмосковья исполнял Валерий Войнов.