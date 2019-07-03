Путин освободил от должностей трех генералов

Президент произвел ряд кадровых перестановок. От занимаемой должности, в частности, освобожден министр внутренних дел Чувашии, в Московской области появился новый прокурор

Владимир Путин (Фото: Михаил Метцель / ТАСС)

Президент России Владимир Путин своим указом освободил от занимаемых должностей трех генералов, в том числе главу МВД Чувашии Сергея Неяскина. Документ опубликован в среду на официальном портале правовой информации.

От занимаемых должностей, согласно указу, освобождены также начальник Сибирского юридического института МВД России генерал-майор Игорь Медведев и начальник управления планирования и организационно-аналитического обеспечения Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) генерал-майор Николай Скопинцев.

Помимо них от занимаемой должности освобожден заместитель начальника главного управления по вопросам миграции МВД Игорь Хренков.

Этим же указом президент назначил на пятилетний срок нового прокурора Московской области. Им стал Сергей Забатурин. Александр Жариков назначен прокурором Карачаево-Черкесии. Новым северо-западным транспортным прокурором стал Владимир Владимиров.