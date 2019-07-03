Путин освободил от должностей трех генералов

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Экономика инновацийPink
...
USD Бирж. 63,48 +0,16 EUR Бирж. 71,57 +0,15 Brent 62,99 +0,33% USD Нал. 64,08 62,99 EUR Нал. 72,28 71,13 USD ЦБ 63,50 +0,27 EUR ЦБ 71,60 +0,20 EUR/USD 1,1276 -0,0010 BTC/USD Бирж. 11 442,26 +592,26 IMOEX 2 819,19 +0,33% RTSI 1 399,21 +0,07% DJIA 26 890,01 +0,39% Nasdaq 8 155,40 +0,57%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Экономика инноваций
Здоровье
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
МТС ₽324 (+14,51%) прогноз Фридом Финанс к 31.12.19
Доллар/Рубль ₽67 (+5,54%) прогноз Альфа-Банк к 31.12.19
Татнефть ₽856,57 (+11,33%) прогноз Атон к 10.06.20
Coca-Cola $57 (+9,95%) прогноз Morgan Stanley к 01.07.20
Индекс МосБиржи ₽2 750 (-1,84%) прогноз Финам к 31.12.19
МТС ₽324 (+14,51%) прогноз Фридом Финанс к 31.12.19
Доллар/Рубль ₽67 (+5,54%) прогноз Альфа-Банк к 31.12.19
Татнефть ₽856,57 (+11,33%) прогноз Атон к 10.06.20
Coca-Cola $57 (+9,95%) прогноз Morgan Stanley к 01.07.20
Индекс МосБиржи ₽2 750 (-1,84%) прогноз Финам к 31.12.19
Лента новостей
Курс доллара на 4 июля
USD ЦБ: 63,5 (+0,27) Quote, 13:16
Курс евро на 4 июля
EUR ЦБ: 71,6 (+0,2) Quote, 13:16
Власти Иркутской области оценили ущерб от паводка Общество, 18:52 В аэропорту Екатеринбурга совершил экстренную посадку военный самолет Общество, 18:48 Инстаграм богов Олимпа: как сделать незаурядную фотографию РБК Стиль и HUAWEI, 18:45 Путин назначил нового прокурора Московской области Политика, 18:44 ЦБ определил стимулы для кредитования бизнеса банками Финансы, 18:41 Bitcoin использовался в незаконных целях в 2019 году Крипто, 18:39 Акционеры «Рольфа» исключили из совета директоров основателя компании Бизнес, 18:38 «Газпром» заключил пятилетний контракт на закупку туркменского газа Бизнес, 18:31 Думе предложили ввести маркировку запрещенных организаций в агрегаторах Общество, 18:29 Минобороны впервые назвало имя погибшего на подводном аппарате Общество, 18:27 В работе Facebook и Instagram произошел глобальный сбой Технологии и медиа, 18:24 Суд Санкт-Петербурга расторг брак Андрея Аршавина Спорт, 18:24 Главного борца с наркотиками УВД по ЗАО отстранили после дела Голунова Общество, 18:16 Как начать бегать: правильный подход РБК и Philips, 18:15
Политика ,  
0 
Путин освободил от должностей трех генералов
Президент произвел ряд кадровых перестановок. От занимаемой должности, в частности, освобожден министр внутренних дел Чувашии, в Московской области появился новый прокурор
Владимир Путин (Фото: Михаил Метцель / ТАСС)

Президент России Владимир Путин своим указом освободил от занимаемых должностей трех генералов, в том числе главу МВД Чувашии Сергея Неяскина. Документ опубликован в среду на официальном портале правовой информации.

От занимаемых должностей, согласно указу, освобождены также начальник Сибирского юридического института МВД России генерал-майор Игорь Медведев и начальник управления планирования и организационно-аналитического обеспечения Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) генерал-майор Николай Скопинцев.

Помимо них от занимаемой должности освобожден заместитель начальника главного управления по вопросам миграции МВД Игорь Хренков.

Политика
Путин уволил двух генералов МВД в связи с делом Голунова

Этим же указом президент назначил на пятилетний срок нового прокурора Московской области. Им стал Сергей Забатурин. Александр Жариков назначен прокурором Карачаево-Черкесии. Новым северо-западным транспортным прокурором стал Владимир Владимиров.

Из текста указа также следует, что Илья Денисов назначен на должность заместителя главы МЧС, Андрей Поляков возглавил управление ФСИН по Дагестану, а Александр Просвернин стал начальником управления ФСИН по Волгоградской области. Еще одно назначение касается руководящей должности в госучреждении «Научно-производственное объединение «Специальная техника и связь» МВД России. Ее занял Александр Юрчин.

Автор: Мария Бондаренко
Теги: Владимир Путин
Материалы по теме
Путин уволил двух генералов МВД в связи с делом Голунова
Политика
Путин присвоил генеральские звания 20 сотрудникам МВД
Общество
Кремль ответил на просьбу главы МВД об отставке генералов из-за Голунова
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter