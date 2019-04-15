«Газпром» возобновил поставки природного газа из Туркмении

«Газпром» возобновил импорт природного газа из Туркмении в рамках приостановленного в 2016 году 25-летнего контракта с «Туркменгазом»

Фото: Bartek Sadowski / Bloomberg

«Газпром» возобновил покупку туркменского газа, сообщили РБК в компании.

​О том, что Туркмения с понедельника, 15 апреля, возобновила поставки природного газа в Российскую Федерацию, первым сообщило местное новостное агентство ORIENT со ссылкой на собеседника в нефтегазовом ведомстве Туркмении.

«Поставки возобновились в рамках действующего 25-летнего контракта от 2003 года после коммерческой паузы, которая была взята «Газпромом» в начале 2016 года», — сказано на сайте издания.

Контракт на поставку туркменского газа «Газпром» и «Туркменгаз» заключили в 2003 году на 25 лет. Однако в 2016 году «Газпром» отказался от поставок туркменского газа, а за год до этого, по данным Reuters, российская компания резко снизила импорт туркменского газа.

Этому предшествовали разногласия: «Газпром» требовал от «Туркменгаза» изменить условия купли-продажи, а Туркмения обвиняла «Газпром» в том, что тот не платит за газ.