Суд взыскал с Enjoy Movies 112 млн руб. по иску Фонда кино

Арбитражный суд Москвы взыскал с кинокомпании Enjoy Movies почти 112 млн руб. по иску Фонда кино, который касался производства фильма «Алладин». Об этом сообщает «РИА Новости».

Агентство отмечает, что суд обязал компанию выплатить задолженность в размере более 111 млн руб., в том число 90 млн основного долга, и проценты в размере около 460 тыс. руб. Судья Ольга Козленкова сообщила на заседании, что исковые требования частично удовлетворены.

Фонд кино подал иск к Enjoy Movies в середине марта. Его первоначальная сумма составляла 112,9 млн руб. Кинокомпания должна вернуть деньги, которые фонд выделил на производство фильма «Алладин».

Enjoy Movies заявила о планах снять картину еще в 2016 году. За основу ленты планировалось взять легенду из «Тысячи и одной ночи». Креативный продюсер и автор сценария Эмиль Никогосян отмечал, что съемки должны начаться в октябре 2016 года, однако фильм так и не сняли.