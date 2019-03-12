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Delta Air Lines $70 (+37,66%) прогноз CFRA к 15.01.20 Купить
Capri $75 (+72,53%) прогноз UBS к 07.03.20 Купить
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Фонд кино подал в суд на компанию Enjoy Movies

Фонд кино подал иск к компании Enjoy Movies на 112,9 млн руб., это следует из карточки​ на сайте Арбитражного суда Москвы. Иск был подан 5 марта.

Как отмечается на сайте Фонда кино, по данным на 12 февраля, Enjoy Movies является одной из 24 компаний, имеющих задолженности перед организацией. Долг компании составляет 112,8 млн руб., это средства, выделенные на производство фильма «Аладдин».

Как в феврале 2018 года писал «Коммерсантъ», ранее Фонд кино через суд требовал 10 млн руб., выданных на фильм «Аладдин».

О намерении снять свою версию сказки в компании заявили еще в 2016 году. Как утверждал креативный продюсер и автор сценария «Аладдина» Эмиль Никогосян, за основу была взята легенда из «Тысячи и одной ночи». Однако картина так и не была снята.

В 2018 году Фонд кино подал иск к Enjoy Movies, требуя выплатить 51 млн руб. Исполнительный директор фонда Антон Малышев объяснил, что иск касается средств, которые были выделены Enjoy Movies на производство фильма «Защитники», который вышел в феврале 2017 года. Часть средств на производство картины была получена от Фонда кино на условиях 100-процентного возврата через несколько месяцев после выхода фильма в прокат. Как отмечала гендиректор компании Ангелина Павличенко, Enjoy Movies не смогла перечислить 50 млн руб. фонду из-за того, что ее счета были заблокированы по требованию Федеральной налоговой службы (ФНС). Компания была готова признать себя банкротом. ​В июле 2018 года Фонд кино сообщил, что студия погасила долг.

Теги: Фонд кино, взыскание долга, Арбитражный суд
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