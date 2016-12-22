МВД упростит получение гражданства России для иностранных специалистов

Сейчас в ведомстве прорабатывают соответствующие изменения в законодательство. К 2030 году дефицит специалистов в России, как выяснили эксперты Korn Ferry Hay Group, достигнет 2,8 млн человек

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В Министерстве внутренних дел работают над вопросом об упрощении процедуры получения российского гражданства иностранными высококвалифицированными специалистами. Об этом на пресс-конференции рассказала заместитель начальника главного управления по вопросам миграции МВД Валентина Казакова, передает «РИА Новости».

«На сегодняшний день надо внести изменения в норму по приобретению российского гражданства квалифицированными специалистами», — заявила она, отметив, что с учетом требований экономики страны, а также «востребованности именно квалифицированных специалистов на рынке труда» российские власти понимают, что эту норму надо менять. «Сейчас мы прорабатываем изменения в [соответствующее] законодательство», — указала Казакова.

Упростить порядок выдачи российского гражданства квалифицированным специалистам из-за рубежа еще в конце июня поручил президент России Владимир Путин. Срок выполнения поручения, согласно документу, до 20 декабря.

О грозящем России кадровом кризисе в мае также говорили эксперты глобальной консалтинговой компании в сфере управления персоналом Korn Ferry Hay Group. Дефицит специалистов в стране к 2030 году, по их данным, достигнет 2,8 млн человек. Из-за нехватки кадров российский бизнес, как указывали аналитики, недосчитается почти $300 млрд.

Ранее в ответ на введение США санкций против российских бизнесменов, организаций и глав госкомпаний в Госдуме предлагали ограничить или запретить работу в стране для иностранных специалистов. Подобный запрет должен был коснуться высококвалифицированных работников из США и других стран, поддержавших американские ограничения.

Однако ко второму чтению законопроекта его авторы решили отказаться от этой меры, выяснил РБК. Тогда же из текста документа был исключен запрет на импорт в страну лекарств из США. Эти пункты, в частности, раскритиковали в Совете Федерации. Там утверждали, что подобные ограничения могут вызывать социальные риски.