В Ульяновске загорелся вещевой рынок

Двухэтажный металлический ангар на вещевом рынке «Солнечный» загорелся в Ульяновске. Об этом сообщает управление МЧС России по региону.

Сообщение о пожаре на втором этаже ангара площадью 30 на 70 м на улице Карбышева поступило в 12:55 мск. В 13:33 мск возгорание было ликвидировано. По предварительным данным, пострадавших нет.

В тушении пожара принимали участие восемь единиц техники и 23 сотрудника МЧС. Фотографии с места инцидента опубликованы в сообществе «ЧП Ульяновск» в соцсети «ВКонтакте».

Ранее, 27 июня, в Волгограде загорелся склад на рынке стройматериалов. Площадь возгорания составляла 5 тыс. кв. м, погибших и пострадавших не было.