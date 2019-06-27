В Волгограде загорелся склад на рынке стройматериалов

В Волгограде загорелось одноэтажное здание по улице 25 лет Октября. Об этом сообщается на сайте главка МЧС по Волгоградской области.

Сообщение о пожаре поступило в 16:46 по местному времени (15:46 мск). В МЧС сообщили, что по состоянию на 18:30 (19:30 мск) пожар распространился на площади 5 тыс. кв. м. Погибших и пострадавших не было. Распространение огня на соседние здания и строения удалось предотвратить.

Как рассказали «РИА Новости» в пресс-службе МЧС, пожар возник на складе на рынке стройматериалов.

В 18:59 (19:59 мск) пожар смогли локализовать. Экстренные службы продолжают устранение огня. На месте также работают сотрудники испытательной пожарной лаборатории, которые установят причину ЧП.