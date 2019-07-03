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Евро/Доллар $1,17 (+2,95%) прогноз Bank of America к 31.12.19
Walmart $120 (+8,13%) прогноз Deutsche Bank к 16.05.20
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Уралвагонзавод модернизировал пушку для «Арматы»

Уралвагонзавод завершил модернизацию пушки для танка «Армата», говорится в отчете предприятия за 2018 год (.pdf). Отчеты завод публикует на своем официальном сайте.

«Выполнены все запланированные на 2018 год работы в рамках... составной части опытно-конструкторской работы (СЧ ОКР) «Армата», модернизация 125-миллиметровой пушки 2А82-1М», — говорится в документе.

Кроме того, в рамках опытно-конструкторских работ «Армата-ПБК» идет изготовление пушек для испытаний новых видов танковых выстрелов.

Танк Т-14 на тяжелой гусеничной платформе «Армата» — новейший российский танк с необитаемой башней. УВ/З впервые представил его в апреле 2015 года. Длина машины составляет 10,8 м, ширина — 3,5 м, высота — 3,3 м, масса — 48 т. На базе Т-14 также будет создан беспилотный танк «Тачанка Б».

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Глава Уралвагонзавода — о стоимости «Арматы», проектах в Сирии и санкциях


Танк предназначен для ведения боя в соприкосновении с противником, поддержки наступления мотострелковых подразделений, фортификационных сооружений, живой силы противника, расположенной в укрытиях и на открытой местности.

Ранее вице-премьер Юрий Борисов говорил, что российская армия не будет массово закупать танки «Армата» из-за их дороговизны. По его словам, выгоднее модернизировать уже имеющиеся на вооружении танки, например Т-72, бронемашины БМП-4 и бронетранспортеры БТР-82.
 

Теги: «Армата», модернизация, Уралвагонзавод
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