Власти рассказали о дороговизне танков «Армата»

Танки Т-14 и бронетранспортеры «Бумеранг» на платформе «Армата» оказались слишком дорогими по сравнению с существующими образцами техники. Об этом заявил вице-премьер Юрий Борисов, сообщает ТАСС.
«Эти модели — это перспектива автобронетанковой техники. Если бы существующая техника по своим возможностям резко уступала вероятному противнику, мы бы сейчас форсировали, закупали новые модели», — сказал Борисов. По его словам, выгоднее модернизировать танки Т-72, бронемашины БМП-4 и бронетранспортеры БТР-82.
Танк Т-14 был разработан на «Уралвагонзаводе», его представили публике в апреле 2015 года. Его основным преимуществом является необитаемая башня со 125-мм пушкой и пулеметами «Корд» и ПКТМ (пулемет Калашникова танковый модернизированный). Длина танка — 10,8 м., ширина — 3,5 м., высота — 3,3 м., масса — 48 т. Экипаж боевой машины — три человека. На базе Т-14 также будет создан беспилотный танк «Тачанка Б».