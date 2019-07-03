Венесуэла сообщила о просьбе зарегистрировать юрлицо PDVSA в России

Россия обратилась к представителям венесуэльской нефтегазовой компании PDVSA с просьбой зарегистрировать в стране собственное юридическое лицо. Оно поможет обеспечить работу московского представительства компании. Об этом венесуэльский министр нефти, президент PDVSA Мануэль Кеведо сообщил «Интерфаксу».

Офис венесуэльской нефтяной компании в Москве президент Боливарианской Республики Николас Мадуро поручил перенести еще 1 марта. Такое решение он принял после того, как санкции в отношении PDVSA ввели США.

Теперь, по словам Кеведо, от представителей компании Россия попросила бумагу «по регистрации PDVSA Russia в Москве». «Нам нужно учредить новый офис юридически», — пояснил он, добавив, что в PDVSA сейчас работают над этим.

Планировалось, что московский офис компании заработает еще в прошлом месяце, однако теперь этот процесс «задерживается», отметил министр. Почему это происходит и сколько еще потребуется времени, Кеведо не уточнил. Москва, по его данным, уже предложила PDVSA два здания для офиса компании на выбор. Теперь туда нужно перевести людей из португальского офиса, пояснил глава ведомства. В Москве, по его словам, будет работать десять сотрудников PDVSA.