Группа компаний «Регион» купила страховое сообщество «Сургутнефтегаз»

Группа компаний «Регион» приобрела 100% акций страховой компании «Сургутнефтегаз», сообщили РБК в пресс-службе последней. Сделку согласовали Федеральная антимонопольная служба (ФАС) и Центробанк России.

В сообщении отмечается, что соглашение заключили для усиления страхового бизнеса «Региона». Сделка должна обеспечить синергетический эффект от совместной работы «Сургутнефтегаза» и компании «Югория», которая вошла в холдинг в 2018 году.

Как заявил председатель совета директоров ГК «Регион» Сергей Менжинский, «Сургутнефтегаз» получит доступ к новым технологиям и платформе управления бизнес-процессами холдинга, а «Югория» — успешный опыт профессионалов, прежде всего в страховании крупных промышленных объектов. «Компании, в свою очередь, смогут справляться с задачами быстрее, надежнее и более гибко», — отметил Менжинский.

«Это событие усилит стратегическую и технологическую основу нашей работы, позволит формировать оптимальные бизнес-планы и страховые предложения, расширить географию присутствия. Кроме того, в условиях кадрового дефицита в регионах наличие высокопрофессиональных команд у обеих компаний также откроет новые возможности», — сказала гендиректор «Сургутнефтегаза» Эльвира Соловьева.