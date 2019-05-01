«Сургутнефтегаз» увеличил прибыль в четыре раза

«Сургутнефтегаз» увеличил прибыль в четыре раза

Чистая прибыль нефтяной и газодобывающей компании «Сургутнефтегаз» по международным стандартам финансовой отчетности за 2018 год выросла в 4,4 раза до 850 млрд руб. Об этом говорится в отчете компании.

Операционная прибыль достигла 415,19 млрд руб., увеличившись на 52,4%. Прибыль до налогообложения выросла в 4,2 раза и достигла 1,04 трлн руб.

Динамика показателей обусловлена, в частности, эффектом от курсовых разниц, сообщает ТАСС со ссылкой на материалы компании. В прошлом году компания получила по статье «курсовые разницы» 529,39 млрд руб. прибыли против убытка в 118,43 млрд руб. в 2017 году.

По итогам прошлого года совокупные активы компании выросли на 21,1%, до 5,14 трлн руб. Совокупные обязательства за этот период достигли 709,45 млрд руб., увеличившись на 13,2%.