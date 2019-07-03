У Нурсултана Назарбаева появился официальный сайт

У первого президента Республики Казахстан Нурсултана Назарбаева появился официальный сайт Elbasy.kz. Об этом в среду в своем Twitter сообщил пресс-секретарь бывшего президента Айдос Укибай.

В видеоролике с презентацией нового интернет-ресурса указывается, что на сайте размещены 3 Гб информации, 1500 фотографий, более 2,5 часа видео и 80 страниц, посвященных деятельности первого президента страны. «На сайте Elbasy.kz размещена подробная биография Нурсултана Абишевича, описание его регалий и статусов, научных званий и высших наград иностранных государств. Кроме того, интернет-ресурс имеет разделы, посвященные канцелярии Елбасы, партии Nur Otan, Совету безопасности и Ассамблее народа Казахстана», — сказал Айдос Укибай в комментарии порталу Nur.kz.

Нурсултан Назарбаев — первый президент Республики Казахстан с 1990 года. В марте 2019 года Назарбаев принял решение досрочно прекратить полномочия президента. Сейчас бывший глава республики занимает пост главы Совета безопасности Казахстана и председателя правящей партии «Нур Отан», а также является членом Конституционного совета Казахстана.

10 июня в стране прошли президентские выборы. Временно исполняющий обязанности главы государства Касым-Жомарт Токаев победил, набрав более 70% голосов.