В Красноярском крае эвакуировали село из-за паводка

Почти 60 жителей села Покатеево в Красноярском крае эвакуированы из-за повышения уровня воды в реке Бирюса. Об этом сообщает управление МЧС по краю.

По данным ведомства, уровень воды в Бирюсе составляет 480 см при критической отметке в 450 см. Подтопленными оказались более 30 земельных участков и 11 подвалов в жилых домах. Из 22 жилых домов эвакуированы 57 человек, включая 14 детей. Сейчас они находятся у родственников.

На место выехали сотрудники МЧС России, работает оперативная группа пожарно-спасательной части поселка Абана и отряд «Спасатель». В настоящий момент подготовлены пункты временного размещения жителей и места для эвакуации домашних животных.

Как сообщили в краевом управлении автомобильных дорог, Бирюса затопила 700 м дороги, соединяющей Канск — Абан — Богучаны и Пею. Движение на 19 км автотрассы закрыто для всех видов транспорта.

Уровень воды в реке Кан в районе Канска тем временем упал за сутки на 108 см и составляет 378 см. Как сообщили в краевом главке МЧС, вода продолжает уходить с придомовых территорий, однако подтопленными остаются 72 земельных участка и 112 дач. Ранее в городе было подтоплено около 140 придомовых территорий и более 200 дачных участков. Тогда эвакуировали порядка 80 человек.