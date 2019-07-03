В аэропорту Лахор в Пакистане произошла стрельба

В аэропорту Лахор в Пакистане произошла стрельба

Двое неизвестных открыли стрельбу в международном аэропорту Лахор на северо-востоке Пакистана, сообщает Geo TV со ссылкой на полицию. В результате погибли двое пассажиров, еще один получил ранения.

По данным полиции, нападавшие прибыли в аэропорт на такси, затем они открыли огонь в зале ожидания. Среди посетителей аэропорта началась паника.

Подозреваемых задержали, к месту происшествия прибыли дополнительные подразделения полиции. Из соображений безопасности на территорию аэропорта временно запретили въезд автомобилей.

В марте стрельба произошла в турецком аэропорту Кайсери, причиной стал конфликт двух сотрудников полиции, переросший в драку. Оба полицейских получили ранения и были госпитализированы.



