СМИ сообщили о стрельбе между полицейскими в турецком аэропорту

Двое полицейских, работающих в аэропорту города Кайсери в центральной Турции, повздорили между собой и открыли стрельбу. Об этом сообщает газета Hurriyet и телеканал NTV.

Инцидент произошел около 16:20 (совпадает с московским). Два сотрудника безопасности сектора внутренних рейсов аэропорта вступили в конфликт, который перерос в драку. Один из полицейских вынул пистолет и трижды выстрелил в своего коллегу. Стрелявший также получил ранение. Оба полицейских госпитализированы.

В январе 2017 года ветеран войны в Ираке устроил стрельбу в аэропорте Форт-Лорелдейл во Флориде. Пять человек погибли, восемь получили ранения. Во время следствия он рассказал, что слышал у себя в голове голоса, которые приказали ему сделать это. Его приговорили к пяти пожизненным срокам.