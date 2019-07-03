В Индии при прорыве дамбы погибли шесть человек

В Индии при прорыве дамбы погибли шесть человек

В штате Махараштра на западе Индии из-за проливных дождей прорвало дамбу, сообщает телеканал NDTV. В результате шесть человек погибли, еще 18 числятся пропавшими без вести.

Инцидент произошел вечером 2 июля примерно в 280 км от Мумбаи. Вода, хлынувшая из плотины, смыла по меньшей мере 12 расположенных поблизости домов и 20 автомобилей. Паводок затронул семь деревень.

Власти организовали поисково-спасательную операцию, на месте работают сотрудники полиции и волонтеры.

Сильные муссонные ливни пришли на юг и запад страны в конце июня. В результате несколько населенных пунктов оказались затоплены, дождь также блокировал дороги и железнодорожные пути. По последним данным, в штате Махараштра погибли больше 30 человек.