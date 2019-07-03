В Якутии при обрушении ограждения на соревнованиях пострадали 9 человек

В Якутии при обрушении ограждения на соревнованиях пострадали 9 человек

Во время соревнований по волейболу в Амгинском районе Якутии в спортивном комплексе обрушилась обшивка батареи отопления, в результате девять человек получили легкие ранения. Об этом сообщает официальный информационный портал республики.

Инцидент произошел в ходе игры между командами Амгинского и Нерюнгринского районов в рамках республиканских VII спортивных игр. Отмечается, что на мероприятие «пришло гораздо больше зрителей, чем могли вместить трибуны спортивного зала». Организаторы решили пропустить всех болельщиков, части из них пришлось разместиться на ограждениях батареи отопления, установленных вдоль стен спортивного комплекса.

Обшивка батареи обрушилась под весом зрителей. Пострадавшие обратились за медицинской помощью, двоих из них поместили под наблюдение врачей.

Как сообщил «РИА Новости» спортивный обозреватель Александр Посельский, пострадавшие — болельщики и лидеры женской волейбольной команды Амгинского улуса. «Некоторые от падения потеряли сознание. Скорая помощь прибыла очень оперативно. <…> Сейчас всех, кроме одного, отпустили по домам», — рассказал он.