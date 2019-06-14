В торговом центре в Санкт-Петербурге обрушились перекрытия

В торговом центре в Санкт-Петербурге обрушились перекрытия

На парковке торгового центра «МЕГА Дыбенко» в Санкт-Петербурге обрушились перекрытия, сообщили РБК в пресс-службе группы компаний Ingka Centres (владелец ТЦ под брендом МЕГА).

«Во время проведения строительных работ на территории торгового центра произошло частичное обрушение перекрытий на крытой парковке. Никто не пострадал», — рассказал представитель компании.

Он уточнил, что сейчас здание ТЦ закрыто, однако расположенный рядом магазин IKEA работает в обычном режиме.

В феврале в Москве 540 человек эвакуировали из здания ТЦ «Город» после того, как на подземной парковке загорелся автомобиль. О пострадавших не сообщалось.