В Красноярске запретили продавать в интернете санкционный сыр

Октябрьский районный суд Красноярска постановил заблокировать сайт, где продавался санкционный сыр. Об этом сообщается на сайте прокуратуры.

Ведомство, отмечается в заявлении, обнаружило портал, где пользователи могли купить сыры марок «Камамбер», «Маасдам Фрико», «Бри», «Дор блю», «Филадельфия», «Фоль Эпи», «Бри Конторель», «Амадеус», «Шеврет», «Дор блю гранд нуар».

Красноярская транспортная прокуратура направила ходатайство о блокировке сайта, которое Октябрьский суд удовлетворил в полном объеме.

Указ президента Владимира Путина об ограничении ввоза в Россию продовольствия из некоторых стран вступил в силу в августе 2014 года. Продуктовое эмбарго стало ответом на санкции некоторых государств, которые ввели против России из-за конфликта на востоке Украины и присоединения Крыма. Запрет на ввоз запрещенных продуктов действует до конца 2019 года.

