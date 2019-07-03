СМИ узнали о разрешении самозанятым заниматься организацией похорон

Организацией похорон в России смогут заниматься не только сотрудники похоронных организаций и индивидуальные предприниматели, но и самозанятые граждане. Об этом сообщает RT со ссылкой на соответствующий ГОСТ, который вступит в силу с 1 ноября.

Для того чтобы гражданин смог оказывать услуги организации похорон, ему необходимо иметь среднее профессиональное образование и пройти дополнительную программу переподготовки, сообщает издание. Также отмечается, что опыт работы в специализированных структурах у организаторов похорон должен быть не менее двух лет.

В документе говорится, что оформить заказ на оказание услуг можно будет не только стандартными способами (телефонный звонок, личное общение и так далее), но и при помощи социальных сетей и мессенджеров. Организатор должен оперативно прибыть к заказчику, выразить соболезнования и сопровождать его на всех этапах подготовки похорон, сообщает издание со ссылкой на текст стандарта.

Отмечается, что все услуги должны быть оформлены в договоре, а организатор обязан иметь при себе устройство мобильного эквайринга, чтобы заказчик смог оплатить услуги банковской картой.