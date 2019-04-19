Минстрой доработал допускающий создание частных кладбищ законопроект

Минстрой заканчивает работу над законопроектом «О похоронном деле», в котором предлагается создать в России частные кладбища, пишет «Российская газета» со ссылкой на документ.

По словам исполнительного директора союза похоронных организаций и крематориев Елены Андреевой, речь идет не о коммерческих объектах, а о государственно-частном партнерстве. На принадлежащей государству земле организуют новое кладбище, а его частный оператор будет получать прибыль за оказанные услуги. При этом ритуальные услуги смогут оказывать только фирмы, с которыми заключены соглашения. По словам Андреевой, законопроектом будет запрещаться навязывать услуги и передавать информацию об умерших третьим лицам.

Зампредседателя общественного совета при Минстрое Светлана Разворотнева пояснила, что в документе были определены полномочия регионов и муниципалитетов. Региональные власти, согласно документу, должны утвердить общие правила организации похорон, договор, правила содержания кладбищ и крематориев, минимальный размер и плату за организацию мест захоронения. Муниципалитеты будут нести ответственность за учет мест захоронения, их содержание, а также предоставление родственникам гарантированного перечня услуг. Также в документе прописываются правила организации бесплатных похорон.

В апреле 2016 года «Коммерсантъ» писал, что Минстрой отправил на рассмотрение в правительство проект закона о похоронном деле. Туда вошла статья о необходимости лицензирования деятельности по оказанию ритуальных услуг, которая допускает создание частных кладбищ. Позднее законопроект отправили на доработку.