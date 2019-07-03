Четыре человека пострадали при стрельбе в Калифорнии

Четыре человека пострадали при стрельбе в Калифорнии

В результате стрельбы в торговом центре Tanforan в городе Сан-Бруно, штат Калифорния, пострадали четыре человека. Об этом сообщает CBS.

Начальник городской полиции Эд Барберини заявили, что, по предварительным данным, стрельбу вели два человека. При этом, как отметил он, данный эпизод не является попыткой массового расстрела. Полицейский также сказал, что по факту произошедшего никто не был арестован.

В результате стрельбы пострадали четыре человека, которые были госпитализированы. Двое получили ранения ног. Еще двоим была оказана помощь медиков, после чего они были отпущены домой.

По словам свидетелей, на втором этаже торгового центра было слышно от четырех до восьми выстрелов. Пока в полиции причину стрельбы не называют.