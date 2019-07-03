Посольство указало на проблемы у иностранцев из-за отмены рейсов в Чехию

Российское посольство, комментируя ситуацию с запретом авиакомпаниям из России совершать перелеты в Чехию, сообщило, что помимо россиян с определенными проблемами столкнулись и граждане других стран. Так российские дипломаты ответили на заявление чешского МИДа о том, что на фоне сложившейся ситуации неудобства испытывали исключительно граждане Чехии. Комментарий дипмиссии опубликован в Facebook.

«Ограничения в двустороннем авиасообщении затронули сотни граждан России, а также других государств, включая Китай, Японию и Южную Корею», — говорится в сообщении.

При этом посольство поддержало настрой официальной Праги, которая пытается урегулировать проблемы, возникшие в авиасообщении между странами. «Рассчитываем, что совместными усилиями чешских и российских авиационных властей эта ситуация будет преодолена в кратчайшие сроки», — заключили в дипмиссии.

Российские авиакомпании начали отменять рейсы в Чехию в ночь на 2 июля в связи с решением Чехии аннулировать разрешения на полеты. В российском Министерстве транспорта заявили, что решение Праги противоречит соглашению между странами о воздушном пространстве. Позднее Минтранс Чехии вернул авиакомпаниям разрешения на полеты до воскресенья, 7 июля.

