Американский беспилотник провел разведку у западных рубежей России

Стратегический разведывательный беспилотник RQ-4A Global Hawk совершил многочасовой полет у западных границ России на Балтике. Об этом свидетельствуют данные ресурса Plane Radar в Twitter.

По данным сервиса, беспилотник с бортовым номером 04-2021 и позывным FORTE10 вылетел с авиабазы Сигонелла в Италии. Будучи в воздушном пространстве Литвы, он провел разведку у границ Калининградской области и Белоруссии.

«21:30 мск. Миссию закончил, направился на аэродром базирования», — говорится в сообщении.

17 июня у границ Калининградской области заметили разведывательный самолет США Boeing RC-135V Rivet Joint. Он вылетел с авиабазы Милденхолл в Великобритании и вел разведку в течение нескольких часов