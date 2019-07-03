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В Тверской области перекрыли трассу М-9 из-за ДТП с двумя грузовиками

В Западнодвинском районе Тверской области недалеко от поселков Дорофеево и Красноселье произошло столкновение двух грузовых автомобилей, после чего началось возгорание. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на ГИБДД.

ДТП произошло на 358-м км федеральной автодороги М-9 «Балтия». «Перекрыто движение для всех видов транспортных средств», — заявили в полиции.

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В ведомстве не уточнили, какие грузовики столкнулись и есть ли пострадавшие в результате аварии.

Сотрудники ГИБДД организовали объезд для других участников движения.

Теги: ДТП, перекрытие движения, Тверская область
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