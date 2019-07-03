Xiaomi представила новую серию из трех смартфонов

Китайская компания Xiaomi представила новую линейку смартфонов Mi CC9. Презентация новинок велась на YouTube.

В серию вошли три смартфона — CC9, CC9e и CC9 Meitu Custom Edition. Все смартфоны можно будет заказать только в Китае.

Разработчики оснастили CC9 процессором Qualcomm Snapdragon 710 и 6,39-дюймовым AMOLED-дисплеем. При этом CC9e оснащен процессором Snapdragon 665 и 6,08-дюймовым AMOLED-дисплем. У обоих смартфонов есть интегрированный с дисплеем сканер отпечатков пальцев, тройная основная камера, слот для двух SIM-карт и аккумулятор емкостью 4030 мА·ч. В различных модификациях эти смартфоны могут иметь от 4 ГБ до 6 ГБ оперативной памяти и 64 ГБ или 128 ГБ встроенной памяти.

CC9 Meitu Custom Edition имеет практически идентичные с CC9 характеристики. Он получил уникальную перламутровую расцветку и больше памяти — 8 ГБ оперативной и 256 ГБ встроенной флеш-памяти.