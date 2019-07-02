В Ленобласти двое погибли в лобовом столкновении с участием внедорожника

В Ленобласти двое погибли в лобовом столкновении с участием внедорожника

В результате лобового столкновения двух автомобилей на 58-м км федеральной автодороги «Кола» в Кировском районе Ленинградской области погибли два человека, еще двое пострадали. Об этом сообщает «Фонтанка» со ссылкой на отдел пропаганды УГИБДД по Санкт-Петербургу и области.

Авария с участием автомобилей Hyundai Creta и Toyota Land Cruiser Prado, по данным полицейских, произошла 2 июля в 17:10 по местному времени (совпадает со московским).

В ведомстве отметили, что ДТП произошло по вине 19-летнего водителя Hyundai, который выехал на встречную полосу для обгона. Его транспортное средство столкнулось с внедорожником Toyota, который ехал с полуприцепом.

В результате аварии погиб водитель и пассажир Hyundai. Еще двое пассажиров этого автомобиля — мужчина и женщина — в тяжелом состоянии были госпитализированы. О состоянии водителя Toyota ничего не сообщается.