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Walmart $120 (+7,77%) прогноз Deutsche Bank к 16.05.20
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Пропавшую футболистку сборной Швейцарии обнаружили на дне озера Комо

Спасатели в ходе поисковой операции обнаружили тело пропавшей на итальянском озере Комо футболистки сборной Швейцарии Флорианы Исмаили. Об этом сообщает QuiComo.

По данным издания, труп девушки нашли на дне озера на глубине 204 метров. Затем тело спортсменки отправили на вскрытие, результаты которого пока не сообщаются.

Общество
Футболистка сборной Швейцарии пропала во время прогулки на озере Комо

В пресс-службе футбольного клуба «Янг Бойз», за женскую команду которого выступала Исмаили, подтвердили факт обнаружения ее тела. В клубе выразили соболезнования по поводу гибели спортсменки.

Флориана Исмаили пропала 29 июня во время прогулки на лодке по озеру Комо. 24-летняя спортсменка вместе с подругой отплыла на лодке от берега, а затем прыгнула в озеро и не вынырнула на поверхность.

Теги: Футбол, обнаружили тело, озеро
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Футболистка сборной Швейцарии пропала во время прогулки на озере Комо
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