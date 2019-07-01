Футболистка сборной Швейцарии пропала во время прогулки на озере Комо

Футболистка сборной Швейцарии пропала во время прогулки на озере Комо

Футболистка сборной Швейцарии по футболу Флориана Исмаили пропала во время прогулки на лодке по итальянскому озеру Комо. Об этом сообщается на странице швейцарского клуба BSC Young Boys в Twitter.

Отмечается, что 24-летняя спортсменка вместе с подругой отплыла на лодке от берега, а затем прыгнула в озеро. После этого она не вынырнула на поверхность воды.

На месте происшествия ведется поисковая операция, но она не дала положительных результатов.