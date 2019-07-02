Глава МВФ временно покинула пост после номинации на должность главы ЕЦБ

Кристин Лагард временно приостановила исполнение обязанностей главы Международного валютного фонда (МВФ). Об этом она сообщила на своей странице в Twitter.

Она пояснила, что приняла такое решение после консультации с комитетом по этике МВФ после номинации на пост главы Европейского ЦБ.

2 июля лидеры Евросоюза на саммите в Брюсселе согласовали «пакет кандидатур» на ключевые посты в структурах ЕС. Лагард была номинирована на пост главы ЕЦБ, который избирается на восемь лет. Сейчас эту должность занимает итальянец Марио Драги.

На должность главы Еврокомиссии была выдвинута министр обороны ФРГ Урсула фон дер Ляйен, а руководителя Евросовета — бывший премьер-министр Бельгии Шарль Мишель.