Киркоров счел некрасивым обсуждение машины Пугачевой на перроне вокзала

Певец Филипп Киркоров прокомментировал телеканалу «Звезда» инцидент с появлением машины Аллы Пугачевой на перроне Рижского вокзала.

«Народная артистка не имеет права выехать на перрон? Она не заслужила это за столько лет выслуги, за практически 50 лет популярности? Ее должны на руках носить! Как это некрасиво обсуждать!» — заявил Киркоров. По его мнению, Пугачева — «женщина и суперзвезда», которая заслужила подобное своим трудом. Певец выразил сожаление, что «это кому-то непонятно». Ранее обсуждением действий Пугачевой также возмутился народный артист РСФСР Лев Лещенко.

Ранее в Сети было опубликовано видео, на котором показан черный Maybach Пугачевой на перроне Рижского вокзала. Видно, что певица выходит из автомобиля и садится в вагон. РБК сообщили в РЖД, что проведут проверку действий работников вокзала.