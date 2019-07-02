В Ленобласти около озера обнаружили химическое вещество

Вблизи озера Сиркиярви в Ленинградской области обнаружено химическое вещество. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

После инцидента береговая зона озера площадью 30 кв. м огорожена, на месте работают экстренная служба и Госэконадзор. Уточняется, что пробы вещества взяты на анализ, администрация области попросила местное УМВД установить на месте пост полиции.

В середине марта во дворе жилого дома в Минске были найдены пять банок с радиоактивными веществами общим весом 4 кг. Правоохранительные органы установили, что вещества принадлежали жительнице города, которая ранее работала на химическом факультете одного из вузов Минска и скончалась в 2016 году. Ее внучка решила провести уборку в квартире родственницы и вынесла на улицу радиоактивные банки.